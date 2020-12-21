زلزال قوي يهز المنطقة الحدودية بين الكويت والسعودية

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

ضرب زلزال قوي، فجر اليوم الاثنين، المنطقة الحدودية بين دولتي الكويت والسعودية.



وقال معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، إن الزلزال وقع بقوة (4.3 درجة) على مقياس (ريختر)، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنك الروسية).



وأكد المعهد، أن الزلزال وقع في تمام الساعة (03:04:47) وعلى عمق 10 كيلومترات.



وأشار المعهد إلى أن الزلزال، وقع على بعد 55 كم جنوب محافظة الأحمدي، و41 كم غرب الوفرة.



وأوضح معهد رصد الزلازل الأورومتوسطي، أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (28.85) شمالاً، وخط طول (47.58) شرقا.