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فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم

فيصل المقداد: نسعى للحصول على لقاح (سبوتنيك V) والشعب الروسي كريم
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن بلاده تتحاور مع موسكو لتوريد اللقاح الروسي لـ (كورونا)، (سبوتنيك V)، معرباً عن أمله في أن يتلقاه السوريون إلى جانب اللقاحات الروسية الأخرى.

وقال المقداد في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، رداً على سؤال حول مفاوضات مع موسكو لشراء اللقاح: "هناك مناقشات حول ذلك، ونأمل أن يتلقى السوريون لقاح (سبوتنيك V) وبقية اللقاحات الروسية، لأن الشعب السوري يثق في اللقاحات الروسية أكثر من لقاح (فايزر) واللقاحات الأخرى".

وحول شروط الحصول على اللقاح، إذا كان من الممكن أن تحصل عليه سوريا بالمجان، قال المقداد "نحن واثقون أن الشعب الروسي كريم بما يكفي ليأخذ هذه الجوانب في اعتباره، خاصة وسط الظروف الخاصة التي تعيشها سوريا، من محاربة الإرهاب، والتأثير الاقتصادي الواقع عليها، والبنى التحتية المدمرة إثر الأفعال الإرهابية".

وفي شهر تشرين الأول/ أكتوبر، أكد الرئيس السوري بشار الأسد، في مقابلة مع وكالة (سبوتنيك)، عزم بلاده مناقشة الحصول على اللقاح الروسي عند توفره في السوق العالمية، مشيراً إلى أهمية هذا اللقاح في الوقت الراهن.

وسجلت روسيا أول لقاح ضد فيروس (كورونا) بالعالم (سبوتنيك V)، في آب/ أغسطس، وقام بتطويره مركز (غماليا)، وتم إنتاجه بالاشتراك مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.

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