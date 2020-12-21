نادي الأسير: نقل الأسير عماد أبو رموز لمستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي





وأوضح نادي الأسير، أنه من المقرر، أن يخضع الأسير أبو رموز لعملية جراحية لاستئصال ورم سرطاني، أُصيب به مؤخراً، علمًا أن إدارة السجون، ماطلت في نقله إلى المستشفى، وجرى نقله مساء أمس، بعد ضغوط ومطالبات من الأسرى.



ويُشار إلى أن الأسير أبو رمو، البالغ من العمر (46 عامًا) من الخليل، هو معتقل منذ عام 2004م، ومحكوم بالسّجن لمدة (25) عامًا.







رام الله - دنيا الوطنأكد نادي الأسير، اليوم الاثنين، أن إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، نقلت الأسير عماد أبو رموز من سجن (عوفر) إلى مستشفى (شعاري تصيدك) الإسرائيلي.