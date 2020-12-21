الصحة الروسية: تسجيل 29350 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قال المركز الميداني لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) في روسيا، إن عدد الإصابات بـ (كوفيد- 19) في البلاد، ارتفع بمعدل قياسي بلغ 29350 حالة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، ليصل إلى 2877727 حالة.



وأضاف في بيانه: "خلال اليوم الماضي في روسيا، تم تأكيد 29350 حالة إصابة جديدة لفيروس (كورونا) المستجد، وذاك في 84 منطقة من مناطق البلاد"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وذكر المركز، أنه تم خلال ذلك اكتشاف 5792 حالة (19.7٪) دون ظهور أعراض سريرية.



وأضاف البيان، أنه تم تسجيل 2877727 حالة إصابة بالمرض طوال فترة الوباء في البلاد، وبلع مؤشر النمو 1%.



وخلال اليوم الماضي، تم تأكيد 493 حالة وفاة بسبب (كوفيد- 19) في روسيا، بما في ذلك 77 حالة وفاة في بطرسبورغ، و 75 في موسكو، و 19 في إقليم بيرم، ونفس الرقم في مقاطعة أوليانوفسك، ليصل عدد الوفيات الإجمالي بسبب المرض إلى 51351 حالة.