حماس: لماذا خلت شروط اللجنة التنفيذية من مطالبة واشنطن سحب اعترافها بالقدس عاصمة لإسرائيل؟

قال حازم قاسم، الناطق باسم حركة (حماس): "لماذا خلت شروط اللجنة التنفيذية، برئاسة الرئيس محمود عباس، لإعادة علاقتها مع الإدارة الأمريكية، من الطلب من واشنطن، سحب اعترافها بمدينة القدس عاصمة للكيان الصهيوني؟ والتراجع عن نقل سفارتها للمدينة، مع أنهما سبب قطع العلاقة؟".





وأضاف قاسم في تصريح له، صباح اليوم الاثنين: "لماذا تصر قيادة السلطة الفلسطينية، على مواصلة حالة التيه السياسي لإرضاء واشنطن؟".





رام الله - دنيا الوطن