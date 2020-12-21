الصحة بغزة: تسجيل11 حالة وفاة و280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

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غزة - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في قطاع غزة، تسجيل 11 حالة وفاة، و280 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1080 فحصاً مخبرياً، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى أن إجمالي تراكمي للمصابين بلغ 33874 إصابة، فيما بلغ إجالي الحالات النشطة 9700 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 23903 حالة، وإجمالي الوفيات 271 حالة وفاة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 336 حالة، فيما بلغ اجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 226 حالة.