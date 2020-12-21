(كورونا) بالعالم: نحو مليون و700 ألف وفاة و77 مليونا و185 ألف إصابة



وجاءت هذه الارقام في وقت حظرت فيه دول اوروبية دخول المسافرين من بريطانيا، بعد أن أعلنت الحكومة البريطانية أن سلالة جديدة من فيروس (كورونا) أشد عدوى خرجت عن السيطرة.



وعلقت ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا وأيرلندا والسعودية ودول اخرى الرحلات الجوية وسبل سفر أخرى.



ويعقد اجتماع للاتحاد الأوروبي صباح اليوم الاثنين لبحث كيفية التعامل مع الأمر على نحو أكثر تنسيقا، في اعقاب انتشار السلالة الجديدة بوتيرة في لندن وجنوب شرقي إنجلترا.



وفي سياق متصل، بالحد من سرعة انتشار الفيروس، فرضت السلطات السعودية تعليقاً مؤقتاً على سفر المواطنين والمقيمين فيها من والى تسع دول، وذلك بهدف السيطرة على فيروس (كورونا) الجديد، ومحاولة منع دخوله الى البلاد وانتشاره.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" ان الدول التسع هي: الإمارات، الكويت، البحرين، لبنان، سوريا، كوريا الجنوبية، مصر، إيطاليا، والعراق، كما شمل القرار حظر دخول اي شخص كان موجوداً بأي من تلك الدول خلال الـ14 يوما الماضية الى السعودية.



وعالميا تواصل جائحة (كورونا) تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الأحد، تراجعا مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، وسجلت 546 ألف و772 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 7,978 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأحد أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,414 وفاة)، والمكسيك (627 وفاة)، وروسيا (511 وفاة)، والبرازيل (417 وفاة)، وإيطاليا (352 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (183,223 إصابة)، وبريطانيا (35,928 إصابة)، وروسيا (28,948 إصابة)، والبرازيل (25,445 إصابة)، والهند (24,589 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الإثنين الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (324,869 وفاة)، والبرازيل (186,773 وفاة)، والهند (145,843 وفاة)، والمكسيك (118,202 وفاة)، وإيطاليا (68,799 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (18,267,579 إصابة)، والهند (10,056,248 إصابة)، والبرازيل (7,238,600 إصابة)، وروسيا (2,848,377 إصابة)، وفرنسا (2,473,354 إصابة).



رام الله - دنيا الوطنبينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة (كورونا)، حتى صباح اليوم الإثنين، أن عدد الوفيات جراء الفيروس بلغ نحو مليون و700 ألف وفاة، فيما تقترب حصيلة المصابين من 77 مليونا و185 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 54 مليونا و102 ألف مريض.