قناة (كان): افتتاح المستشفى الميداني الأمريكي شمال غزة اليوم

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المستشفى الميداني الأمريكي، شمالي قطاع غزة، سيفتح اليوم الاثنين، لأول مرة؛ لاستيعاب المرضى، وفيه طاقم طبي أجنبي صغير.



وقالت القناة: "المستشفى الميداني الأمريكي، ليس مخصصاً للعلاج من فيروس (كورونا)، حيث إن قدرة استيعابه في المستشفى، ستكون ما بين 150 إلى 200 سرير".