قناة (كان): افتتاح المستشفى الميداني الأمريكي شمال غزة اليوم
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المستشفى الميداني الأمريكي، شمالي قطاع غزة، سيفتح اليوم الاثنين، لأول مرة؛ لاستيعاب المرضى، وفيه طاقم طبي أجنبي صغير.
وقالت القناة: "المستشفى الميداني الأمريكي، ليس مخصصاً للعلاج من فيروس (كورونا)، حيث إن قدرة استيعابه في المستشفى، ستكون ما بين 150 إلى 200 سرير".
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أن المستشفى الميداني الأمريكي، شمالي قطاع غزة، سيفتح اليوم الاثنين، لأول مرة؛ لاستيعاب المرضى، وفيه طاقم طبي أجنبي صغير.
وقالت القناة: "المستشفى الميداني الأمريكي، ليس مخصصاً للعلاج من فيروس (كورونا)، حيث إن قدرة استيعابه في المستشفى، ستكون ما بين 150 إلى 200 سرير".
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