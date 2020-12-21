شؤون فلسطينية

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس
رام الله - دنيا الوطن
شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم الاثنين، حملة اعتقالات ومداهمات في عدة مناطق بالضفة والقدس، تخللها مواجهات، أصيب على إثرها 5 مواطنين.

ففي نابلس، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال، أصيب خلالها خمسة شبان بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق بالغاز السام واعتقال مواطنين، بحسب ما جاء على موقع (حرية نيوز).

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت الأسير المحرر يزن عبد الرازق حنون (19 عاماً)، وصابر محمد شقفة (20 عاماً)، من مخيم جنين، والأسير المحرر محمود العية، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.

وفي رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير، واعتقلت الشاب عبد الله أبو عليا، والشاب منصور الحج محمد، وصادرت مركبة الأسير منصور بشارة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم الأمعري، واعتقلت الشاب عبد الله متولي من البيرة، قبل أن تفرج عنه بعد ساعات.

وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب عمر مروان عبيد، والشاب أمين حامد من بلدة العيساوية، بعد تفتيش منزليهما والعبث بمحتوياتهما.

واستمراراً للحملة ضد طلبة الجامعات، اعتقلت قوات الاحتلال، الطالب في جامعة بيرزيت، أحمد يونس الغول، من حي راس العامود ببلدة سلوان.

وسبق، أن تعرض الغول للاعتقال والضرب على يد قوات الاحتلال، التي اقتحمت منزل عائلته، واعتدت عليهم.

ورصد التقرير الدوري الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة، خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًاً، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.

وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.

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