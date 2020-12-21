الخارجية: الحصول على موافقات لسفر مواطنين وطلبة ورجال أعمال





ودعت الخارجية المواطنين، الذين سجلوا لديها على المنصة الأخيرة للسفر إلى فرانكفورت والكويت، إلى الحجز والسفر على متن أي من الرحلات المذكورة في الجدول أعلاه باتجاه الأقطار التي يرغبون بالوصول اليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، أما بالنسبة للذين سجلوا للسفر إلى نيويورك بإمكانهم الحجز والسفر على متن رحلة شيكاغو المذكورة في الجدول إعلاه.



وأهابت بجميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.



ونوهت الخارجية إلى جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر قبل تاريخ 03/12/2020 أن موافقاتهم لاغية ولا يستطيعون الحجز والسفر على متن هذه الرحلات، وعلى كل من يرغب منهم بالسفر التسجيل من جديد على المنصة الإلكترونية.



وأكدت أن هذه الفرصة هي الأخيرة للسفر أمام الذين سجلوا لديها قبل تاريخ 17/12/2020، والا تعتبر موافقاتهم لاغية.



ودعت جميع من يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد بالمعابر (الاستراحة) حسب الجدول أدناه.





https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي، علماً أن هذه الفرصة هي الأخيرة للسفر.ودعت الخارجية المواطنين، الذين سجلوا لديها على المنصة الأخيرة للسفر إلى فرانكفورت والكويت، إلى الحجز والسفر على متن أي من الرحلات المذكورة في الجدول أعلاه باتجاه الأقطار التي يرغبون بالوصول اليها، خاصة عبر اسطنبول، دبي، الدوحة، أما بالنسبة للذين سجلوا للسفر إلى نيويورك بإمكانهم الحجز والسفر على متن رحلة شيكاغو المذكورة في الجدول إعلاه.وأهابت بجميع من يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول إلى الرابط الإلكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص "كورونا" www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب بشكل كامل.ونوهت الخارجية إلى جميع المواطنين، الذين سجلوا لديها للسفر قبل تاريخ 03/12/2020 أن موافقاتهم لاغية ولا يستطيعون الحجز والسفر على متن هذه الرحلات، وعلى كل من يرغب منهم بالسفر التسجيل من جديد على المنصة الإلكترونية.وأكدت أن هذه الفرصة هي الأخيرة للسفر أمام الذين سجلوا لديها قبل تاريخ 17/12/2020، والا تعتبر موافقاتهم لاغية.ودعت جميع من يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لإجراء فحص (كورونا) والوقت المحدد للتواجد بالمعابر (الاستراحة) حسب الجدول أدناه.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، وسفارة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية، عن حصولها على الموافقات اللازمة للمواطنين والطلبة ورجال الأعمال، الذين سجلوا لديها للسفر إلى دبي، القاهرة، اسطنبول، الرياض، الكويت، الدوحة، شيكاغو، نيويورك، فرانكفورت)، في الفترة من 17/12/2020 الى 19/12/2020.ودعت الخارجية، جميع من سجلوا لديها في هذه الفترة، إضافة إلى من سجلوا في الفترات من 10/12/2020 الى 12/12/2020، ومن 03/12/2020 إلى 05/12/2020 عبر المنصة الإلكترونية، ولم يتمكنوا من السفر على متن الرحلات السابقة، المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلات الملكية كما هو موضح في الجدول التالي، عبر نظام الحجز الإلكتروني