تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة
رام الله - دنيا الوطن
جاءت متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل، اليوم، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة أدناه للمستهلك 21/12/2020
طماطم 2
خيار 1.5
بصل 3.3
كوسا 2.5
باذنجان 2.5
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 3
زهرة 3
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 8.5
لحمة 35.
جاءت متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل، اليوم، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة أدناه للمستهلك 21/12/2020
طماطم 2
خيار 1.5
بصل 3.3
كوسا 2.5
باذنجان 2.5
بطاطس 2.5
فلفل 2
جزر 2
ثوم 12
ملفوف 3
زهرة 3
قرع 2
ليمون 2
ملوخية 3
فصوليا 5
بيض 10
دجاج 8.5
لحمة 35.
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