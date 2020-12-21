تعرف على أسعار الخضار والفواكه واللحوم في أسواق غزة

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رام الله - دنيا الوطن

جاءت متوسط أسعار المنتجات الزراعية بالشيكل، اليوم، بحيث لا تزيد الأسعار عن المدونة أدناه للمستهلك 21/12/2020



طماطم 2



خيار 1.5



بصل 3.3



كوسا 2.5



باذنجان 2.5



بطاطس 2.5



فلفل 2



جزر 2



ثوم 12



ملفوف 3



زهرة 3

قرع 2



ليمون 2



ملوخية 3



فصوليا 5



بيض 10



دجاج 8.5



لحمة 35.