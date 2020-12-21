إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اندلعت الليلة الماضية وفجر اليوم، مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال، التي اقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، وأصيب على إثرها خمسة شبان بالرصاص الحي، وعدد آخر بالاختناق بالغاز السام.



وأوضحت مصادر طبية، أن حصيلة الإصابات، بلغت 5 إصابات برصاص (التوتو)، ونقلوا جميعاً إلى مشفى رفيديا بنابلس، لتلقي العلاج، إلى جانب إصابة عشرات المواطنين بحالات الاختناق بالغاز السام، الذي أطلقته قوات الاحتلال.



وأفادت مصادر محلية، أن آليات الاحتلال، اقتحمت عدة مناطق بنابلس، تركزت في وسط المدينة وحي رأس العين ومحيط مخيمي عسكر القديم والجديد وقرب حاجز بيت فوريك.



ولفتت المصادر إلى أن مواجهات، اندلعت في شارعي كشيكة والباشا، فيما داهمت آليات الاحتلال المنطقة الواقعة بين مخيمي عسكر القديم والجديد، وفتشت بركساً مهجوراً في محيط حاجز بيت فوريك وشرعت بتفتيشه.



وقال شهود عيان: إن قوة عسكرية للاحتلال، داهمت شارع سفيان، واعتقلت الشاب عنان أبو ضهير، صاحب شركة ميلينيوم، كما تم اقتحام شركته، ومصادرة جهاز محمول يعود لمدير الشركة، فيما رصد مواطنون، تواجد آليات الاحتلال في منطقة شارع الاتحاد وزبلح بالجبل الشمالي.



وفي سياق متصل، اعتقلت قوات الاحتلال شابا من شارع الباشا، فيما احتجزت عدداً من الشبان، وأعاقت مرور المركبات، وشددت إجراءاتها على حاجز بيت فوريك شرق نابلس.



ورصد التقرير الدوري، الذي يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة ارتكاب قوات الاحتلال (2050) انتهاكاً بحق الشعب الفلسطيني وأرضه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.



وبلغ عدد المعتقلين (417) مواطنًا، وعدد الاقتحامات لمناطق مختلفة في الضفة والقدس (341) اقتحاماً، وعدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة (500) حاجز، فيما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، وفق التقرير.



وتعتبر مناطق القدس والخليل ورام الله، الأكثر تعرضاً للانتهاكات الإسرائيلية، بواقع (348، 276، 265) انتهاكاً على التوالي.