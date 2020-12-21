شاهد: العثور على جثة مستوطِنة قرب جنين وترجيحات أن الخلفية قومية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية، داخل أحد الأحراش غربي جنين.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن الشبهات الأولية، تشير إلى كونها عملية مدبرة، حيث تقوم قوات الاحتلال و(شاباك) بالتحقيق في ظروفها.
من جهته، أعلن مسئول مستوطنات شمال الضفة (يوسي داغان) بأن الحديث يدور عن عملية فلسطينية، وأنه جرى قتل المستوطنة، عبر إلقاء حجر كبير على رأسها.
ويحيط بجنين تسع مستوطنات، هي: (جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش) وثلاث من هذه المستوطنات تم إخلاؤها عام 2005.
وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.
وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية، تقدر بحوالي 2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، عن العثور على جثة مستوطنة إسرائيلية، داخل أحد الأحراش غربي جنين.
وذكرت صحيفة (يديعوت احرونوت)، أن الشبهات الأولية، تشير إلى كونها عملية مدبرة، حيث تقوم قوات الاحتلال و(شاباك) بالتحقيق في ظروفها.
من جهته، أعلن مسئول مستوطنات شمال الضفة (يوسي داغان) بأن الحديث يدور عن عملية فلسطينية، وأنه جرى قتل المستوطنة، عبر إلقاء حجر كبير على رأسها.
من جانبها، أكدت صحيفة (معاريف)، أن المستوطنة الإسرائيلية التي قتلت صباح اليوم بالضفة، هي استير هورجين، (52 عامًا).
يذكر، أن مدينة جنين، شهدت في شهر أيار/ مايو الماضي، مقتل جندي إسرائيلي، بعد إلقاء حجر كبير على رأسه من أعلى مبنى في بلدة يُعبد.
إذاعة جيش الاحتلال، بدورها، أكدت أنه صدر أمراً بحظر نشر تفاصيل التحقيق في حادثة العثور على جثة المستوطنة الليلة الماضية قرب جنين.
ويحيط بجنين تسع مستوطنات، هي: (جانيم، وقديم، ومابودوتان، وجانيت، وشاكيد، وحنانيت، وريحان، وتل منشة، وحرميش) وثلاث من هذه المستوطنات تم إخلاؤها عام 2005.
وقد توزعت هذه المستوطنات بشكل أحزمة تحيط بالمدينة والتجمعات السكانية، كي تخنق مجالات توسعها؛ ولتقطيع التواصل الجغرافي والسكاني، وتسهيل السيطرة على السكان؛ إضافة إلى مصادرة أكبر قدر ممكن من الأراضي وعزلها بالأسلاك الشائكة، وتوطين آلاف المستوطنين.
وتحتل المستوطنات مساحة إجمالية، تقدر بحوالي 2942 دونمًا من أراضي محافظة جنين.
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