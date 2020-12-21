الاحتلال يعتقل ثلاثة مواطنين من جنين

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، ثلاثة مواطنين من مدينة جنين ومخيمها.



وذكر نادي الأسير، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واعتقلت الأسير المحرر، يزن عبد الرازق محمد حنون (19 عاماً)، وصابر محمد شقفة (20 عاماً)، من مخيم جنين، ومحمود العية من المدينة، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.