شؤون فلسطينية

نقابة المحامين تُعلّق العمل بكافة المحاكم اليوم الاثنين

نقابة المحامين تُعلّق العمل بكافة المحاكم اليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
قرر مجلس نقابة المحامين النظاميين، تعليق العمل بكافة محافظات الوطن، اعتباراً من صباح اليوم الاثنين الموافق 21/12/2020 وحتى صباح يوم الأحد الموافق 3/1/2021، وذلك امام كافة المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، بما فيها المحاكم النظامية والعسكرية ومحاكم التسوية وكافة الدوائر الرسمية.

وقال مجلس النقابة في بيانه المنشور عبر صفحته بموقع (فيسبوك): إنه يستثنى من ذلك العمل في المحاكم، فيما يتعلق فقط بطلبات الإفراج بالكفالة، وتمديد التوقيف، وتقديم الطعون والاعتراضات، وطلبات الاسترداد والإفراج وعرض التسويات أمام دوائر التنفيد، والمعاملات العدلية المستعجلة امام الكاتب العدل، وأية معاملات مستعجلة لا تحتمل التأخير أمام الدوائر الرسمية الأخرى.

ووفق بيان المجلس، فإن تعليق العمل، يأتي منعاً لحالة الفوضى والقلق والبلبلة لدي المحامين بسبب غموض وعدم وضوح قررات مجلس الوزراء، بخصوص الإغلاقات والحالة الوبائية، التي شددت على العمل بالحد الأدنى، ومنع التنقل بين المحافظات وتأسيساً على ذلك، وكون منع التنقل والعمل بالوتيرة المنخفضة يعيق عمل المحامين والمحاكم.


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