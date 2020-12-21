وفاة نزيل بمستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم

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رام الله - دنيا الوطن

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً، فيما باشرت الشرطة، إجراءات البحث والتحري في ملابسات وفاة نزيل في مستشفى الأمراض العقلية، بمحافظة بيت لحم.



وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، بأنه وبعد ورود معلومات للشرطة من مستشفى الأمراض العقلية في بيت لحم، حول وجود أحد النزلاء متوفياً، على الفور تحركت قوة من الشرطة للمكان، برفقة النيابة العامة للوقوف على ملابسات الحادثة.



وأضاف ارزيقات، أن النيابة العامة، أمرت بالتحفظ على الجثة، وإحالتها للطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية.