شؤون فلسطينية

أجواء باردة وغائمة ولا تغيرات على درجات الحرارة

أجواء باردة وغائمة ولا تغيرات على درجات الحرارة
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو صافيا بوجه عام وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق ، ولا يطرأ تغير يذكرعلى درجات الحرارة ،والرياح شمالية شرقية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم ألمناطق، جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الثلاثاء 2020/12/22: يكون الجو صافيا الى غائم جزئي وبارداً نسبياً فوق المناطق الجبلية معتدلاً في بقية المناطق، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ،والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2020/12/23: يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة ،وتكون الفرصة مهيأة خاصة خلال ساعات المساء والليل لسقوط زخات متفرقة من الامطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

الخميس 24/12/2020 : يكون الجو غائماً جزئياً الى غائم وبارداً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة ،وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق معظم المناطق قد تكون الأمطار مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج .

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