اتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض) لتأجيل موعد تمرير موازنة 2021
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن تم التوصل إلى اتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، لتأجيل موعد تمرير موازنة 2021 لبضعة أسابيع.
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن تم التوصل إلى اتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، لتأجيل موعد تمرير موازنة 2021 لبضعة أسابيع.
وأضافت القناة: بأن يوم الاثنين سيتم تقديم مشروع قانون بالاتفاق، سيتم بموجبه فرض إقرار موازنة 2020 نهاية العام الجاري، فيما موازنة 2021 ستقر حتى الخامس من كانون الثاني/ يناير.
وتابعت: إذا لم يتم تمرير هذه الموازنات بحلول الموعد النهائي لكل منها، فسيتم حل (كنيست) وستجرى الانتخابات في 23 آذار/مارس.
ووفق القناة، فإن هذه المبادرة تأتي من أجل استنفاد المفاوضات للوصول لحل كامل.
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