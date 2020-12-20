



وأضافت القناة: بأن يوم الاثنين سيتم تقديم مشروع قانون بالاتفاق، سيتم بموجبه فرض إقرار موازنة 2020 نهاية العام الجاري، فيما موازنة 2021 ستقر حتى الخامس من كانون الثاني/ يناير.





وتابعت: إذا لم يتم تمرير هذه الموازنات بحلول الموعد النهائي لكل منها، فسيتم حل (كنيست) وستجرى الانتخابات في 23 آذار/مارس.





ووفق القناة، فإن هذه المبادرة تأتي من أجل استنفاد المفاوضات للوصول لحل كامل.





رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأن تم التوصل إلى اتفاق بين (ليكود) و(أزرق أبيض)، لتأجيل موعد تمرير موازنة 2021 لبضعة أسابيع.