شاهد: افتتاح سوق الميلاد في بيت لحم

































رام الله - دنيا الوطناحتفلت مدينة بيت لحم، في إطار احتفالاتها بأعياد الميلاد المجيدة، بافتتاح سوق الميلاد السنوي التقليدي، والذي ينظمه مركز السلام التابع لبلدية بيت لحم.وافتتح فعاليات السوق، التي أقيمت في ساحة المهد، وفق إجراءات البروتوكول الصحي، بسبب انتشار فيروس (كورونا)، رئيس بلدية بيت لحم المحامي انطون سلمان، بحضور عدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير البلدية طوني مرقص، ورانيا البندك، ومشاركة 28 عائلة، ومؤسسة اجتماعية وإنتاجية.واشتملت أجنحة السوق على المأكولات الشعبية والحلويات والمشروبات وزينة الميلاد وشوكلاتة الميلاد وملابس الأطفال ومنتجات يدوية وفنية وحرفية، وعروض فنية وموسيقية للأطفال.وقال انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم: إن فعاليات سوق الميلاد هذا العام، الذي اعتدنا فيه على مشاركة دولية من العديد من دول العالم، تأتي وسط مشاركة محلية من عائلات ومؤسسات اجتماعية وإنتاجية من بيت لحم فقط، وضمن ظروف استثنائية جراء جائحة (كورونا).وأوضح: أن افتتاح سوق الميلاد يأتي ضمن الفعاليات التقليدية الخاصة بأعياد الميلاد، مشيراً إلى أنه اقتصر على يوم واحد بدلا من يومين، مشيرا الى إن رسالة سوق الميلاد هذا العام تؤكد رغم الحصار وإجراءات الاحتلال، وجائحة (كورونا)، على إدخال الفرحة والبهجة لنفوس المواطنين، رغم مشاعر الحزن الذي يلف أرجاء الوطن.ولفت إلى ان جميع المشاركين في سوق الميلاد، تم إجراء فحص (كورونا) لهم قبل افتتاح السوق بيوم، وذلك لمنع انتشار فيروس (كورونا) بين المشاركين والزوار، بالإضافة إلى منع المواطنين من دخول السوق دون ارتداء الكمامة، وتعقيم اليدين، وفحص الحرارة على مدخل السوق، وذلك للتأكد من سلامة الجميع.وقالت مديرة مركز السلام رانيا البندك، أن تنظيم فعاليات سوق الميلاد السنوي، أصبحت تقليدا سنويا، ضمن فعاليات الاحتفالات الميلادية، تحمل رسالة الميلاد الى شعوب العالم، ونشر البهجة والمحبة بين مواطني المدينة والمحافظة.وأشارت إلى مركز السلام التابع لبلدية بيت لح اتخذ كل الإجراءات الوقائية الصحية للحفاظ على سلامة المواطنين والمشاركين في فعاليات السوق، تحسبا من انتشار "فيروس (كورونا)".وعبر المشاركون والمواطنون عن ارتياحهم لإقامة فعاليات سوق الميلاد، الذي وجدوا فيه فرصة لعرض وتسويق منتجاتهم والتعريف بها.