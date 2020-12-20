عربي

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع

السعودية تعلق جميع الرحلات الجوية للمسافرين لمدة أسبوع
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قررت السعودية اليوم مساء اليوم الأحد، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية للمسافرين، إلا في الحالات الاستثنائية.

ووفق ما نقلت قناة (العربية) فإن القرار سيكون سارياً لمدة أسبوع قابلاً للتمديد.

تأتي هذه التطورات بعدما أعلنت بريطانيا اكتشاف سلالة جديدة من فيروس (كورونا) تنتشر بشكل أسرع بين البشر.

في سياق آخر، علق المغرب الرحلات الجوية لبريطانيا بدءا من 20 كانون الأول/ديسمبر بسبب تحور (كورونا).

كما علقت إيران الرحلات الجوية مع بريطانيا لمدة أسبوعين، فيما قررت تركيا تعليق الرحلات القادمة من بريطانيا وهولندا والدنمارك وجنوب إفريقيا بعد ظهور السلالة الجديدة.

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