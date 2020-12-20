الكتلة الإسلامية تصدر بياناً بشأن إغلاق بوابات التعليم الالكتروني أمام طلبة الجامعات بالقطاع



لذلك فإننا في الكتلة الإسلامية وأمام قضية إغلاق بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة غير المسددين للرسوم نؤكد على التالي:



2- ندعو إدارات الجامعات لفتح بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة بشكل عاجل وتعويض الطلبة المتضررين عن كل ما لحق بهم طيلة فترة إغلاق الصفحات.



3- نرفض أن يكون تهديد مستقبل الطلبة وحرمانهم من التعليم وابتزازهم خطوة لحل مشكلات الجامعات، فمن غير المقبول أن يكون الطالب هو الحلقة الأضعف والطريقة الوحيدة لحل الأزمات التي تمر بها الجامعات.



4- نطالب إدارات الجامعات بالبحث عن طرق أخرى لحل أزماتهم المالية بعيداً عن تهديد مستقبل الطلبة الذين يعانون ظروفا قاسية وحصار مقيت.



5- ندعو الحكومة الفلسطينية وأصحاب القرار لإيلاء قضية التعليم الجامعي أهمية أكبر ودعم قطاع التعليم وخصوصا التعليم الجامعي والوفاء بالتزاماتها أمام الجامعات لتتمكن من تجاوز الظروف التي تمر بها.



وختاما.. تؤكد الكتلة الإسلامية أنها لازالت على عهدها بحماية مستقبل الطلبة والوقوف أمام مسئولياتها وواجبها تجاههم، ولن تدخر في سبيل ذلك أي خطوة ممكنة للدفاع عن حقوقهم، وقد أوعزنا لمجالسنا وهيئاتنا العاملة في كل الجامعات والمواقع التعليمية مواصلة العمل دون توقف واستنفاذ كل الخطوات والإجراءات المتاحة سواء الحوار المفتوح والجاري مع مختلف إدارات الجامعات إلى تفعيل الخطوات النقابية التي من شأنها أن تستجلب الحق وتحافظ على مستقبل الطلبة.



ستبقى الكتلة الإسلامية الحصن المتين الذي يحمي مستقبل طلبتنا ويحافظ على حقهم في المسيرة التعليمية في كل الظروف ومختلف المراحل.

1- نرفض بشكل قاطع خطوة إغلاق بوابات التعليم الالكتروني أمام الطلبة في هذا الوقت بالذات ونعتبرها تهديدا خطيرا للحياة التعليمية ومستقبل آلاف الطلبة.