صور: لجنة الطوارئ الوطنية بالوسطى تباشر عملها بالميدان لمواجهة جائحة (كورونا)























































رام الله - دنيا الوطنقامت لجنة الطوارئ الوطنية بالوسطى، وضمن خطتها لمواجهة جائحة (كورونا) بفعالية على مستوى المحافظة، بمشاركة ممثلي الفصائل والمجتمع المدني وأعضاء اللجنة وممثلي والوجهاء والمخاتير والمتطوعين، تضمنت إلصاق الصور والبروشراتوالملصقات على زجاج السيارات، وواجهات المحلات التجارية، وكذلك توزيع المنشورات التوعوية على المواطنين.ويأتي تنفيذ هذه الفعالية، في إطار ما اتفق عليه في اجتماع لجنة الطوارئ الوطنية، قبل أيام وأيضاً في إطار توعية وإرشاد المواطنين بخطورة مرض (كورونا) واتباع تعليمات السلامة والوقاية، خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي والتعقيم المستمر، والالتزام بقرارات الجهات الصحية والشرطية، خاصة في أوقات منع التجول.وفي السياق، يتواصل في العديد من مخيمات المحافظة الوسطى تشكيل اللجان الداعمة والمساندة، حيث تم الإعلان عن تشكيل لجنة في مخيم المغازي، وأخرى في الزوايدة، تتبع لجنة الطوارئ الوطنية.