ألمانيا تزف أخباراً سارة بشأن فعالية اللقاحات لمكافحة سلالة (كورونا) الجديدة

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الحكومة الألمانية، أن خبراء الاتحاد الأوروبي، توصلوا إلى خلاصة، مفادها، بأن اللقاحات الراهنة المضادة لفيروس (كورونا) تتصف بالفاعلية لمكافحة السلالة الجديدة من (كوفيد- 19) والتي رصدت خصوصاً في بريطانيا.



وقال وزير الصحة الألماني، ينس سبان، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، لقناة التلفزيون العامة (زد دي إف): "استناداً إلى كل ما نعرفه حتى الساعة، وإثر اجتماعات حصلت بين خبراء السلطات الأوروبية"، فإنه "لا تأثير (للسلالة الجديدة) على اللقاحات" التي لا تزال "فعالة"، وفق ما نقل موقع راديو (مونت كارلو).



وكان وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، قال: إن السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) "خرجت عن السيطرة" لتبرير إعادة فرض الإغلاق في لندن، وأجزاء من إنجلترا، وهي تدابير قال إنها قد تستمر حتى توزيع لقاح.



وفي السياق، أعلنت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الأحد، رصد مريض مصاب بالسلالة الجديدة من (كورونا) التي ظهرت في بريطانيا.



وقالت الوزارة: إن "المصاب عاد من بريطانيا خلال الأيام القليلة الماضية على متن رحلة جوية، هبطت في مطار فيوميتشينو بالعاصمة روما، ويخضع الآن للعزل الصحي".



قالت الهيئة الأمريكية للصحة العامة، اليوم الأحد: إنه يجب الحذر في انتظار تلقي اللقاح، لأن السلالة الجديدة من (كورونا) معدية بشكل أكبر.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، بأن عملية التطعيم ضد (كورونا)، "ستكون الأكثر تعقيداً في التاريخ تقنياً ولوجستياً".



ودعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم السبت، دولها إلى "تعزيز قيودها" مع ظهور سلالة جديدة من (كورونا).



وتُجري "الصحة العالمية" اتصالات مع مسؤولين في بريطانيا، حول ظهور سلالة جديدة من الفيروس، تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكاً منها.



وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرق بريطانيا، بما فيها لندن، لإجراءات أكثر تشدداً من القيود، في محاولة للسيطرة على سرعة انتشار الفيروس.



ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي)، فإنه ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس، تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح.