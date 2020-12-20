استطلاع للرأي: (ليكود) سيحصل على 28 مقعداً في الانتخابات المقبلة

وفي سؤال حول من الأنسب لمنصب رئيس الوزراء؟، أفاد الاستطلاع، بأن نتنياهو حصل على نسبة 32%، بينما ساعر 15%، فيما حصل يائير لابيد على 12%، وغانتس 8%.

رام الله - دنيا الوطنأفاد استطلاع للرأي أجرته (القناة 13) الإسرائيلية، بأنه لو جرت الانتخابات اليوم، فإن حزب (ليكود) برئاسة رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، سيحصل على 28 مقعداً، فيما يحصل الحزب الجديد، الذي أسسه جدعون ساعر، على 19 مقعداً.وأضافت (القناة 13)، بأن حزب (يوجد مستقبل)، سيحصل على 16 مقعداً، بينما حزب (يمينا)، على 14 مقعداً، و(القائمة المشتركة)، 11 مقعداً.وتابعت: سيحصل حزب (شاس) على سبعة مقاعد، و(يهدوت هتوراة) سبعة مقاعد، و(ميرتس) سبعة أيضاً، بينما سيحصل (إسرائيل بيتنا) على ستة مقاعد، و(أزرق أبيض) خمسة مقاعد فقط.