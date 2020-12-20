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دولي

روسيا: إرجاء تسجيل لقاح محلي جديد مضاد لفيروس (كورونا) حتى فبراير

روسيا: إرجاء تسجيل لقاح محلي جديد مضاد لفيروس (كورونا) حتى فبراير
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مركز "تشوماكوف" العلمي الروسي لتطوير العقاقير المناعية الحيوية، عن إرجاء التسجيل الرسمي للقاح الذي يطوره المركز من أواسط كانون الأول/ديسمبر الحالي، حتى شباط/فبراير المقبل.

وأوضح المدير العام للمركز، حيدر إشمحمدوف، أن المركز وجد من الضرورة، بأن تكون له وحدة إنتاجية خاصة بتصنيع اللقاح وأنه نجح في إعداد هذه الوحدة التي ستبدأ عملها في شباط/فبراير، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضاف مدير المركز أنه من المقرر تصنيع 10 ملايين جرعة من اللقاح سنويا "وهي أرقام واقعية يمكن ضمانها ليس على حساب صناعاتنا الأخرى".

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