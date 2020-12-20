الشيخ: نأمل بأن نُوفر اللقاحات المضادة لـ (كورونا) بالمستقبل القريب

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رام الله - دنيا الوطن

قال وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ: إن السلطة، تجري اتصالات ومشاورات مع عدد من الشركات الطبية والدول حول العالم، في محاولة للحصول على مخزون من اللقاحات ضد فيروس (كورونا).



وأعرب في تصريحات لـ (القناة 20) الإسرائيلية، عن أمله بأن "نتمكن في المستقبل القريب، من توفير ما يكفي من اللقاحات للفلسطينيين".



وقال الشيخ: إن السلطة، تجري تنسيقاً كاملاً، وعلى مستويات عالية، مع وزارة الصحة الإسرائيلية، في كل ما يتعلق بمكافحة (كورونا) وإدخال المعدات الطبية، وحملة التطعيم.



وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، تحدثت في التاسع من الشهر الجاري، بأن لقاح فيروس (كورونا) أصبح الآن متوفراً في عدة دول، حيث أنتجته عدة جهات، مشيرة إلى إمكانية وصول اللقاحات إلى فلسطين، بحلول أواخر كانون الثاني/ يناير المقبل.