دولي

نتنياهو: نعمل على منع وصول سلالة (كورونا) الجديدة إلى إسرائيل

نتنياهو: نعمل على منع وصول سلالة (كورونا) الجديدة إلى إسرائيل
كابينت كورونا في إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد: إن حكومته تعمل كل ما بوسعها من أجل منع دخول السلالة الجديدة من فيروس (كورونا) إلى إسرائيل. 

وأضاف في تصريحات نقلتها هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، أنه تم إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي لكافة الرحلات من بريطانيا والدنمارك وجنوب إفريقيا، حيث تم اكتشافها، وسيتم منع وصول رحلات من دول أخرى عند اكتشاف الفيروس فيها. 

وقال نتنياهو: سيفرض الحجر الصحي على كل من يعود من هذه الدول، ومن الأهمية بمكان أن يخضع لفحص، خاصة في هذه الفترة التي تملك فيه إسرائيل اللقاح المضاد للمرض، ونرى النور في نهاية النفق.

وأضاف: من المهم أن نواصل الحفاظ والتقيد بالتعليمات ونواصل اتخاذ القرارات الصائبة حفاظاً على صحة الجمهور ومن أجل "دولة إسرائيل". 

وانتهت مداولات كابينت (كورونا) في إسرائيل، عصر اليوم دون اتخاذ قرارات، حيث تركز النقاش في ظل اكتشاف طفرة جديدة للفيروس في بريطانيا.

وقرر نتنياهو فض الجلسة بعد رفض حزب (أزرق أبيض)، دعم فرض إغلاق صحي في اعقاب ارتفاع المنحنى الوبائي.

ودعا نائب مجلس الأمن القومي، ايتان بن دافيد، خلال الجلسة إلى اتخاذ قرار بفرض هذا الإغلاق، في حين أيد وزير الصحة، يولي ادلشتين تطبيق إجراءات الضَّبْط المٌحْكَم.

وبدوره دعا وزير الاقتصاد، عامير بيريتس إلى إبقاء المرافق الاقتصادية مفتوحة، وفقا للإشارة البنفسجية حتى منتصف الشهر المقبل، وفرض بعد ذلك اغلاق صحي شامل لمدة ثلاثة أسابيع .

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