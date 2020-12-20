الرئيس عباس يعزي أمير الكويت بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح

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رام الله - دنيا الوطن

عزى الرئيس محمود عباس، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، بوفاة الشيخ ناصر صباح الأحمد الجابر الصباح.



وقال في برقيته: "نتقدم لكم ومن خلالكم لحكومة وشعب الكويت الشقيق ولأفراد أسرتكم السامية، باسم دولة فلسطين وشعبها، واسمي، بأحر تعازينا القلبية، ومواساتنا الأخوية، وندعو الله تعالى أن يتغمد الفقيد برحمته ويسكنه فسيح جناته، ويحفظكم وشعب الكويت الشقيق من كل مكروه"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).