الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في تل الرميدة





رام الله - دنيا الوطننصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، كاميرات مراقبة جديدة في منطقة تل الرميدة وسط الخليل.وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال نصبت عددا من كاميرات المراقبة على الشوارع وفي محيط منازل المواطنين، في منطقة تل الرميدة، وقامت بتثبيت أبراج على أسطح بعض المنازل، تمهيدا لتركيب كاميرات إضافية عليها.وقال سكان المنطقة: "إن هذه الإجراءات تعتبر خرقا لخصوصيتهم وانتهاكا لحرمات منازلهم، وتأتي ضمن محاولة الاحتلال الضغط عليهم ودفعهم لترك منازلهم وممتلكاتهم، بهدف توسيع رقعة الاستيطان".ويوم أمس شن عشرات المستوطنين هجوماً على منازل المواطنين في تل الرميدة بحماية قوات الاحتلال.وأغلق المستوطنون الشوارع المؤدية لمنازل المواطنين وأطلقوا الشتائم على العرب والفلسطينيين.وتقع تل الرميدة غرب المسجد الإبراهيمي ويعتبر مركز أول تجمع بشري حيث سكنها العرب الكنعانيون، وقد دلت الحفريات الأولى التي جرت في التل عام 1964الى وجود قطع فخارية تعود الى العصر الحجري النحاسي.وتتوسط تل الرميدة مدينة الخليل وتطل على مركزها الرئيسي، ويقطنها ما يقارب (210) عائلة فلسطينية أي بمعدل (1050) مواطنا، كما يوجد فيها (8) عائلات من المستوطنين ويبلغ عددهم ما يقارب (35) مستوطنا تعمل على حمايتهم كتيبة كاملة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.