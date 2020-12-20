شؤون فلسطينية

الاحتلال يمارس سياسته الجائرة لملاحقة أطفال القدس

الاحتلال يمارس سياسته الجائرة لملاحقة أطفال القدس
رام الله - دنيا الوطن
تنكل سلطات الاحتلال الإسرائيلي  بشتى الطرق وكافة الوسائل بالفلسطينيين، وتضيق على المقدسيين وتلاحقهم في كل شؤون حياتهم، ولم يقتصر التنكيل بالكبار والشبان، بل طال الأطفال في سياسة لتفريغ المدينة المقدسة من الأجيال التي تحمل هم الرباط فيها.

و"الحبس المنزلي" أو "الإقامة الجبرية"، أصبح سيفًا مسلطًا على رقاب الفلسطينيين وتحديدًا المقدسيين منهم، وفي مقدمتهم فئة الأطفال دون سن 14 عامًا، كأسلوب ظالم ينتهك به الاحتلال طفولتهم لأن القانون "الإسرائيلي" لا يجيز له اعتقالهم، وخوفًا من التعرض لانتقادات المؤسسات الحقوقية.

ويشار إلى أن "الحبس المنزلي" يُلزم الشخص سواءً أكان طفلا أم فتاة، رجلًا أم امرأة، بالبقاء في بيته وعدم الخروج منه مطلقًا طوال الفترة المحددة؛ أو يُفرض "الحبس المنزلي" على الشخص في بيت أحد الأقارب أو الأصدقاء بعيدًا عن بيت العائلة ومنطقة سكناه؛ ما يشتت العائلة ويزيد من حالة القلق لديها.

وأكد محامي نادي الأسير الفلسطيني مفيد الحاج أن "الحبس المنزلي" يُعد إجراءً تعسفياً غير أخلاقي، ومخالفاً لقواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني، ولكل المواثيق والأعراف الدولية.

وأوضح الحاج أن قرار الحبس المنزلي يأتي قبل عقد محاكمة، ويكون مرتبطاً بتهديد الأب أو هدم المنزل أو غرامة مالية قد تصل إلى 7 آلاف شيكل إذا تمت مخالفة شروط الحبس المنزلي بالخروج أو استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ولفت إلى أن الطفل خلال حبسه المنزلي يضطر والده ليتوقف عن الذهاب لعمله، أو تغيير موعد العمل كي يبقى بمثابة السجان لابنه ليتجنب دفع المخالفات المالية الباهظة.

وأفاد بأن الاحتلال يحول قسراً منزل عائلة الأطفال إلى سجن، وأفرادها يصبحوا سجّانين "رغما عن إرادتهم"، مما يخل بتوازن واستقرار العائلة، ويدفع إلى النفور منها.

ووصف الحبس المنزلي عند الأقارب بـ"الأصعب"، لما له من آثار نفسية واجتماعية خطيرة وخاصة إذا طالت مدة هذا الحبس المنزلي، حيث يشتت العائلة ويفرض على الطفل الحياة مع أشخاص لم يألف العيش بينهم بشكل مباشر كذويه.

وتابع "هذا النوع من الاعتقال له انعكاسات على نفسيه الطفل ما يجعله متذمرا ومتوتراً وعدائياً بشكل مستمر، حيث يرى الطفل أصدقائه وهم يلعبون في الخارج ويمرحون وهو لا يستطيع أن يشاركهم، فيصبح الطفل عصبياً ويصرخ على أهله دون داعي، ويبادلهم العناد والجدال".

وتفيد إحصائيات أن عدد الأطفال المقدسيين الذين صدرت بحقهم أحكام بالحبس المنزلي (120) طفلا في العام 2019 و (90) طفلا في العام 2018 و(95) طفلًا خلال عام 2017، و(78) طفلًا خلال العام 2016م، و(60) طفلًا خلال العام 2015.

أخبار ذات صلة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في تل الرميدة

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في تل الرميدة

الاحتلال يواصل أعمال تجريف وتخريب في مقبرة &#34;الشهداء&#34; بالقدس

الاحتلال يواصل أعمال تجريف وتخريب في مقبرة "الشهداء" بالقدس

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 215 منشأة في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 215 منشأة في المحافظة

&#34;الزراعة&#34; بغزة: مليون دولار أضرار المنخفض الجوي الأخير بشمال القطاع

"الزراعة" بغزة: مليون دولار أضرار المنخفض الجوي الأخير بشمال القطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار

نابلس: الشرطة تقبض على مشتبه به بقضايا حرق وإطلاق نار

&#34;الخارجية&#34;: تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": تسجيل 48 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال يعتقل فتى من العيسوية

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في تل الرميدة

الاحتلال ينصب كاميرات مراقبة جديدة في تل الرميدة

الاحتلال يمارس سياسته الجائرة لملاحقة أطفال القدس

الاحتلال يمارس سياسته الجائرة لملاحقة أطفال القدس

الاحتلال يواصل أعمال تجريف وتخريب في مقبرة &#34;الشهداء&#34; بالقدس

الاحتلال يواصل أعمال تجريف وتخريب في مقبرة "الشهداء" بالقدس

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 215 منشأة في المحافظة

الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 215 منشأة في المحافظة

منوعات

شاهد: هند البحرينية بلوك صادم (صلعاء)

شاهد: هند البحرينية بلوك صادم (صلعاء)

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية &#34;اللي ييجي عند ولادي آكله&#34;

رانيا فريد شوقي توجّه رسالة قوية "اللي ييجي عند ولادي آكله"

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

شاهد: سخرية من تمزق فستان نور الغندور في منطقة محرجة

الفنانة شيرين ترد على شائعة انفصالها بطريقة غير متوقعة

الفنانة شيرين ترد على شائعة انفصالها بطريقة غير متوقعة

&#34;أم محمود&#34; تعود إلى الشاشة من جديد

"أم محمود" تعود إلى الشاشة من جديد

شاهد: ابنة رضوى الشربيني في أحدث ظهور لها

شاهد: ابنة رضوى الشربيني في أحدث ظهور لها

شاهد: ليلى أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج لهذا السبب

شاهد: ليلى أحمد زاهر تتعرض لموقف محرج لهذا السبب

معاذ العمري للقاتل الهارب:&#34; اللي مثلك ما عندو ضمير..&#34;

معاذ العمري للقاتل الهارب:" اللي مثلك ما عندو ضمير.."

دينا الشربيني تثير الجدل في أوّل ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب

دينا الشربيني تثير الجدل في أوّل ظهور لها بعد انفصالها عن عمرو دياب

شاهد: لوسي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص لها

شاهد: لوسي تشعل السوشيال ميديا بوصلة رقص لها

عربي

العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ

العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

شركة &#34;العال&#34; الإسرائيلية: تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 ديسمبر

شركة "العال" الإسرائيلية: تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 ديسمبر

وفاة ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل

وفاة ناصر صباح الأحمد نجل أمير الكويت الراحل