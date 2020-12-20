العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ
رام الله - دنيا الوطن
تعرضت المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية، بغداد، مساء اليوم الأحد، إلى استهداف بمجموعة صواريخ.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها: إن "مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها".
وأضاف: "يبدو أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخضراء".
تعرضت المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية، بغداد، مساء اليوم الأحد، إلى استهداف بمجموعة صواريخ.
ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها: إن "مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها".
وأضاف: "يبدو أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخضراء".
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