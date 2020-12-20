العراق: المنطقة الخضراء الحكومية تتعرض لمجموعة صواريخ

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

تعرضت المنطقة الخضراء الحكومية وسط العاصمة العراقية، بغداد، مساء اليوم الأحد، إلى استهداف بمجموعة صواريخ.



ونقل موقع (روسيا اليوم) عن مصادر أمنية داخل المنطقة الخضراء قولها: إن "مجموعة صواريخ سقطت قبل قليل على المنطقة الخضراء، وردت منظومة الدفاع الجوي التابعة للسفارة الأمريكية عليها".



وأضاف: "يبدو أن الصواريخ كانت تستهدف المنطقة الخضراء".