الخليل: لجان السلامة العامة تتابع 215 منشأة في المحافظة

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رام الله - دنيا الوطن

تنفيذاً لتوجيهات محافظ الخليل اللواء جبرين البكري بخصوص الإجراءات الاحترازية الوقائية للحد من انتشار فيروس (كورونا)، وحرصاً على سلامة وصحة المواطنين، أشار منسق لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة د. سليمان جرادات الى أن لجان الصحة والسلامة العامة المختصة قامت بجولات ميدانية اليوم الأحد في المحافظة.



وتم زيارة ومتابعة 215 منشأة صناعية وتجارية وخدماتية، حيث لمست اللجان التزام 184 منها بشروط السلامة العامة، فيما أغلقت اللجان 12 منشأة غير ملتزمة.



ووجهت اللجان التنبيه الشديد لـ 18 منشأة، فيما خالفت منشأة واحدة غير ملتزمة.