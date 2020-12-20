صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل أول رحلة تجارية إلى المغرب





ووفق صحيفة (يديعوت أحرونوت)، فإن رقم رحلة (إلعال) إلى المغرب صباح الثلاثاء سيكون (LY555) تقديراً للثقافة المشتركة بين إسرائيل والمغرب.

وستتزين الطائرة بالكف الخمسة وأعلام الدول، وكلمة (سلام) باللغات الثلاث، العبرية والعربية والإنجليزية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه لم يتم اختيار الطائرة بعد، لكنها ليست طائرة "كريات جات".









رام الله - دنيا الوطنقالت شركة طيران (العال) الإسرائيلية، اليوم الأحد: إنه سيتم تسيير أول رحلة تجارية إلى المغرب 22 كانون الأول/ ديسمبر.