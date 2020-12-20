الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بمعدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 23 وفاة و2152 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في المملكة منذ بدء الجائحة إلى 3568 وفاة، والإصابات إلى 274،949 إصابة.



وأوضحت الوزارة، خلال الإيجاز اليومي حول الفيروس، أن عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ 1037 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الأحد، تسجيل أرقام منخفضة في معدل إصابات ووفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).