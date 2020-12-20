وزير مغربي: نبحث تسيير رحلات مباشرة بين الرباط وتل أبيب



وأضاف: أن المغرب يولي أهمية كبيرة لتطوير العلاقات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية مع إسرائيل.



وفي سياق حديث مع مراسل إذاعة (كان)، روعي كيس، أشار امزازي إلى أنه عملا بتوجيهات العاهل محمد السادس، تم إدخال مواد إلى المنهاج الدراسي حول التاريخ والحضارة اليهودية.



ورأى أن هذه فرصة لتربية الجيل الناشئ على قيم التسامح والتعايش، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وكان الوزير امزازي قد قال قبل يومين: إنه تم إدراج التعبيرات الثقافية للرافد اليهودي والتاريخ المغاربة ضمن البرامج الدراسية

وذلك للتأكيد على انخراط المدرسة المغربية في تثبيت الهوية الوطنية متنوعة المقومات والموحدة بانصهار كل مكوناتها.

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم الحكومة المغربية، وزير التربية والتعليم، سعيد امزازي: إن تسيير رحلات جوية بين بلاده وإسرائيل، ستكون على راس جدول المحادثات التي سيجريها وفد أمريكي إسرائيلي لدى زيارته للمملكة الأسبوع الجاري.