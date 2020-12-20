وزير التربية يطّلع على سير العملية التعليمية بمديرية يطا



ويأتي هذا اللقاء في سياق المتابعة الدائمة لمستجدات العملية التعليمية التعلّمية في ظل التحديات التي فرضتها الجائحة.



وفي هذا السياق، أشاد عورتاني بالجهود التي يبذلها المعلمون من خلال تفعيل منصة "تيمز" وتصوير الحصص الإلكترونية في المديرية، والتفاعل عبر البوابة الإلكترونية المدرسية؛ للإبقاء على التواصل مع الطلبة وضمان سير الخطط الدراسية وفق الأصول، لافتاً إلى أهمية تحديد الصعوبات التي يمكن أن تواجه المعلمين والطلبة في التعليم الإلكتروني والعمل على تلافيها.



بدوره، ثمّن مدير عام التربية والتعليم في يطا ياسر صالح تدخلات وزارة التربية خلال الجائحة، وذلك لضمان توفير أفضل الخدمات التعليمية للطلبة رغم تحديات جائحة (كورونا)، شاكراً عورتاني على المشاركة في هذا اللقاء؛ بما يؤكد الحرص على المتابعة لكافة القضايا التربوية.



شارك وزير التربية والتعليم، مروان عورتاني، عن بُعد، اليوم، في اجتماع قسم الإشراف بمديرية تربية يطا للاطلاع على سير العملية التعليمية في ظل مشهد (كورونا)، وذلك بحضور حوالي 1100 من معلمي ومعلمات المديرية.