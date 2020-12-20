قلقيلية: إغلاق مبنى دار المحافظة لمدة 24 ساعة بسبب (كورونا)



كما أعلنت المحافظة تعافي 33 حالة كانت مصابة بفيروس (كورونا)، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 509 إصابة نشطة.



رام الله - دنيا الوطنقررت محافظة قلقيلية اليوم الأحد، إغلاق مبنى دار المحافظة لمدة 24 ساعة، تبدأ من صباح اليوم.يأتي ذلك بعد تسجيل عدد من الاصابات، وحتى ظهور نتائج فحوصات المخالطين، وفق ما ذكرت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).يأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد الإصابات بفيروس (كورونا) لهذا اليوم 15 إصابة من المخالطين.