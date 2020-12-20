الشرطة تغلق 95 محلاً تجارياً لعدم التزامها في ضواحي القدس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة وقوة مشتركة من المؤسسة الأمنية، محلات تجارية وقاعتين أفراح في بلدات العيزرية وأبو ديس والرام في ضواحي القدس المحتلة.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأن قوة من مركز الشرطة والقوة المشتركة نفذت جولات تفقدية في العيزرية وأبو ديس جنوب شرق القدس للتأكد من التزام اصحاب المحلات التجارية وقاعات الأفراح بقرار الحكومة وفقاً لحالة الطوارئ المعلنة، فقد فضت أعراس من داخل القاعتين وأغلقتها كما وأغلقت 55 محلاً تجارياً مخالفة.



وأضافت: بأن قوة من مركز شرطة الرام وخلال تفقدها للمحلات التجارية في مدينة الرام شمال القدس أغلقت 40 محلاً تجارياً مخالفة وأخذت على أصحابها تعهدات بعدم تكرار فعلتهم والإلتزام بحالة الطوارئ تحت طائلة المسؤولية.