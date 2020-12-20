جنين: حالات الوفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة تقترب من 100





وبذلك يصبح عدد الحالات النشطة في المحافظة 1616 موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي : 1576، ومستشفى جنين الحكومي: 43 حالة من بينها 11 حالة بالعناية المكثفة.



رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل ثلاث وفيات جديدة متأثرة بإصابتها بفيروس (كورونا) خلال الساعات الـ 48 الماضية.وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 96 ، وفق ما ذكرت صفحة المحافظة عبر (فيسبوك).وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 140 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 227 حالة شفاء.