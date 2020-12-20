تعرّف على سعر كيلو الدجاج ليوم غدٍ الاثنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

حددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الأحد، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الاثنين.



وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شواكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الاثنين.



وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شواكل"، طالبة من الجميع الالتزام.