تعرّف على سعر كيلو الدجاج ليوم غدٍ الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
حددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الأحد، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الاثنين.
وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شواكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الاثنين.
وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شواكل"، طالبة من الجميع الالتزام.
حددت نقابة مربي الدواجن والإنتاج الحيواني، بغزة، اليوم الأحد، سعر كيلو الدجاج ليوم غد الاثنين.
وقالت النقابة في منشور عبر صفحتها على (فيسبوك): إن سعر كيلو الدجاج من أرض المزرعة "8 شواكل" كافة الأوزان، لصباح يوم غدٍ الاثنين.
وأضافت: وسيكون سعر الكيلو للمستهلك "9 شواكل"، طالبة من الجميع الالتزام.
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