الخليل: القبض على 40 مطلوباً للعدالة وضبط 20 مركبة غير قانونية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على 40 مطلوباً للعدالة، وضبطت 20 مركبة غير قانونية في محافظة الخليل.



وذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وأثناء عمل دوريات الشرطة في تنفيذ المذكرات القضائية والقضاء على ظاهرة المركبات غير القانونية، قامت الشرطة اليوم بإلقاء القبض على 40 مطلوباً للعدالة صادراً بحقهم 100 مذكرة قضائية وضبطت 20 مركبة غير قانونية.



وأكدت الشرطة تنفيذ المذكرات القضائية بحق المطلوبين وضبط المركبات غير القانونية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق السائقين ومخالفتهم أصولاً.