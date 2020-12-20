الكشف عن تطورات حالة نتنياهو الصحية بعد تلقيه لقاح (كورونا)

نتنياهو أثناء تلقيه لقاح كورونا

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رام الله - دنيا الوطن

كشف تسفي هيرمان بركوفيتش، الطبيب الشخصي الخاص برئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حالة الأخير الصحية بعد تلقيه لقاح فيروس (كورونا).



وأعلن الطبيب عبر حساب نتيناهو على (تويتر): "رئيس الوزراء أمس تلقى أمس أول لقاح مضاد لفيروس (كورونا) في إسرائيل. حالته الصحية ممتازة، وهو لا يعايش أية أعراض أو آثار جانبية".



وأطلقت وزارة الصحة الإسرائيلية، حملة التطعيم اعتباراً من اليوم، على أن يتلقى اللقاح أولاً أفراد الطواقم الطبية والمسنين من سن (60 عاماً) وما فوق، ثم الفئات العمرية الأخرى.



ويستثنى من الحملة في هذه المرحلة، الأطفال دون سن الـ 16 والنساء الحوامل، علماً بأنه لم يتم بعد اختبار اللقاح على هذه الفئات.



وتدعو وزارة الصحة في إسرائيل، الجمهور إلى تلقي التطعيم، علماً بأن هذا اللقاح تم إثبات نجاعته، وتمت المصادقة عليه، من قبل مديرية الأدوية والأغذية الأمريكية، وأيضا في إسرائيل وثبت أنه آمن تماماً، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).