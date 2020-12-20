الخليل: الشرطة تغلق محال تجارية وتحرر مخالفات لعدم الالتزام بقانون الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة اليوم 100 محل تجاري، وحررت 200 مخالفة لمواطنين وأصحاب محال تجارية لعدم التزامهم بقانون الطوارئ في محافظة الخليل.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، بأنه وخلال متابعة دوريات شرطة محافظة الخليل لمدى التزام المواطنين بقانون الطوارئ في أرجاء المحافظة، فقد قامت الشرطة اليوم بإغلاق 100 محل تجاري، وحررت 200 مخالفة بحق أصحاب المحال ومواطنين لعدم التزامهم بهذه الإجراءات القانونية المعلن عنها.



وأضافت الشرطة بأن الالتزام بهذه الإجراءات خلال هذه المرحلة يساهم وبشكل كبير في المحافظة على الصحة والسلامة العامة.