جنين: القبض على مطلوبين للعدالة وضبط مركبتين غير قانونيتين

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم على مطلوبين للعدالة وضبطت مركبتين غير قانونية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في أنحاء المحافظة قامت الشرطة بإلقاء القبض على 28 مطلوباً للعدالة صادر بحقهم 30 مذكرة قضائية .



وأضافت: بأن الشرطة ضبطت مركبة ودراجة غير قانونية في جنين.