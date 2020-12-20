سلفيت: الشرطة تحرر مخالفات سلامة وتغلق محال تجارية وتحجز مركبات



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة والأجهزة الأمنية في محافظة سلفيت وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الإختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق المعلنة، قامت الشرطة بإغلاق 44 محلاً تجاري في المحافظة.





كما وحررت 49 مخالفة سلامة عامة وضبطت مركبتين لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية.

رام الله - دنيا الوطنحررت الشرطة مخالفات سلامة وأغلقت محال تجارية وضبطت مركبات لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية وقرار الإغلاق في محافظة سلفيت.