الشرطة تغلق 45 محلاً تجارياً وتقبض على ستة من أصحابها في جنين

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 45 محلاً تجارياً وقبضت على ستة من أصحابها وحررت 188 مخالفة سلامة عامة، لغير الملتزمين بالإجراءات الوقائية والصحية في جنين.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن دوريات الشرطة وبإسناد من الأمن الوطني وأثناء قيامها بعمل جولات مستمرة في المحافظة لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها تنفيذاً لتعليمات الحكومة بحالة الإغلاق، قامت بإغلاق 45 محلاً تجارياً، وقبضت على ستة أشخاص من أصحابها لعدم ألالتزامهم بحالة الإغلاق، كما حررت الشرطة 188 مخالفة لغير الملتزمين.



من جهتها دعت الشرطة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات والبروتوكول الصحي الصادر عن وزارة الصحة ومبادئ التباعد الاجتماعي للحفاظ على سلامتهم وتحقيق السلامة العامة .