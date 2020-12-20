سلفيت: الشرطة تقبض على مطلوبين للعدالة وتضبط مركبات غير قانونية

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قبضت الشرطة اليوم الأحد، على مطلوبين للعدالة، وضبطت مركبات غير قانونية في سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر في المحافظة وبهدف القضاء على كافة الظواهر السلبية وغيرالقانونية قامت الشرطة بضبط خمس مركبات ودراجات غير قانونية، وأتلفت ثلاثة منها، وقبضت على 14 مطلوباً صادر بحقهم 262 مذكرة قضائية.



وأكدت أنه تم التحفظ على المقبوض عليهم وإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.