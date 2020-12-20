الشرطة: إصابة 149 شخصاً بـ 189 حادث سير الأسبوع الماضي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب 149 شخصاً بجروح في 189حادث سير وقعت الأسبوع الماضي بالضفة الغربية.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أن إدارة شرطة المرور سجلت 189 حادث سير، نتج عنها إصابة 149 شخص وصفت إصابة 4 منهم بالخطيرة، و10 بالمتوسطة، ووصفت حالة 135 شخصا بالبسيطة.



وأضافت: أن شرطة المرور فحصت الأسبوع الماضي 12190 مركبة، وأنزلت عن الشارع 108 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، وحررت 1539 مخالفة مرورية، وحجزت 113 مركبة للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 173 مركبة غير قانونية.