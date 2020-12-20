نابلس: الشرطة تقبض على 76 مطلوباً





وقامت الشرطة بتحرير 82 مخالفه مرورية وحررت 400 مخالفة كمامة لعدم الالتزام بالشروط والبرتوكول الصحي فيما تم إغلاق ثلاثة محلات ومخالفة 10 محلات أخرى لعدم الالتزام بقرار الإغلاق للحد من تفشي وباء (كورونا).



وأكدت الشرطة بأنه تم التحفظ على المقبوض عليهم تمهيدًا لإحالتهم لجهات الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقهم أصولاً.



رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة خلال 48 ساعة الماضية، القبض على 76 مطلوباً صادراً بحقهم مذكرات قضائية، ومسجلاً بحقهم عدة شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا بنابلس .وذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام بالشرطة، أنه ومن خلال النشاط الشرطي المستمر وتكثيفه في أنحاء المحافظة بهدف القضاء على كافة المظاهر السلبية وغير القانونية فقد قامت الشرطة بالقبض على 76 مطلوباً صادراً بحقهم 85 مذكرة قضائية، ومسجلاً بحقهم شكاوى ومشتبه بهم بعدة قضايا.