دولي

"الصحة العالمية" توجه دعوة لدول أوروبا مع ظهور سلالة جديدة من (كورونا)

"الصحة العالمية" توجه دعوة لدول أوروبا مع ظهور سلالة جديدة من (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
دعت منظمة الصحة العالمية في أوروبا، اليوم السبت، دولها إلى "تعزيز قيودها" مع ظهور سلالة جديدة من (كورونا).

وتُجري "الصحة العالمية" اتصالات مع مسؤولين في بريطانيا حول ظهور سلالة جديدة من الفيروس، تنتشر بسرعة أكبر من سابقتها، لكن لا يُعتقد أنها أشد فتكاً منها.

وتخضع أجزاء كبيرة من جنوب شرقي بريطانيا، بما فيها لندن، لإجراءات أكثر تشددا من القيود، في محاولة للسيطرة على سرعة انتشار الفيروس.

ووفق ما نقلت هيئة الإذاعة والتلفزة البريطانية (بي بي سي)، فإنه ليس هناك دليل على أن السلالة الجديدة من الفيروس تتفاعل بشكل مختلف مع اللقاح.

في هذه الأثناء، حظرت هولندا وصول المسافرين بالجو من بريطانيا بسبب الفصيلة الجديدة من الفيروس، وسيبقى الحظر ساري المفعول حتى 1 كانون الثاني/يناير المقبل، حسب ما أفادت الحكومة الهولندية.

وأعلنت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، أنه بناءً على تعليمات السلطات الصحية، تم إضافة المملكة المتحدة إلى الدول عالية الخطورة، المحظور الطيران القادم منها الى دولة الكويت، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وفرضت عدة دول أوروبية قيوداً جديدة على السفر من بريطانيا وإليها اليوم الأحد، بسبب القلق من سلالة جديدة من فيروس (كورونا) تنتشر بسرعة هناك.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون وعلماء أمس السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد.

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